Drama na letu s ministrom obrane: Avion ostao bez GPS-a, zna se tko je blokirao signal?

Zrakoplovu britanskog Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) u kojem je putovao tamošnji ministar obrane, ometen je signal dok je letio blizu ruske granice, što je izvor iz ministarstva ocijenio "nepromišljenim uplitanjem".

Sve se dogodilo još u četvrtak kada se britanski ministar obrane John Healey vraćao u Veliku Britaniju nakon što je posjetio britanske vojnike u Estoniji.

Prvi je o elektroničkom napadu izvijestio The Times, a sada prenose drugi britanski mediji.

Nije radio GPS

Tijekom leta blizu ruske granice, pametni telefoni i prijenosna računala nisu se mogli spojiti na internet, a GPS je bio onemogućen pa su se piloti morali spojiti na drugačiji navigacijski sustav.

"Ovo je nepromišljeno rusko miješanje, no RAF je dobro pripremljen za ovakvu aktivnost", kazao je izvor iz Ministarstva obrane.

Putanja leta zrakoplova Dassault Falcon 900LX bila je vidljiva na web stranicama za praćenje.

Na letu su bili i fotografi i novinar. Rečeno im je da zrakoplov i dalje može sigurno letjeti unatoč smetnjama.