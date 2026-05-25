Drama na letu iznad Jadrana: Avion naglo promijenio smjer zbog prijenosnog punjača, putnici zbrinuti u Rimu

Zrakoplov kompanije EasyJet na letu iz egipatske Hurghade prema londonskoj zračnoj luci Luton iz predostrožnosti je preusmjeren u Rim nakon što je tijekom leta otkriveno da se prijenosna baterija (power bank) nalazi u prtljažnom prostoru zrakoplova, javlja BBC.

Let EZY2618 sigurno je sletio u zračnu luku Fiumicino u utorak navečer, a nastavak putovanja odgođen je za srijedu.

Prema podacima servisa FlightRadar24, zrakoplov je letio na visini od oko 11.000 metara iznad Jadranskog mora kada je, gotovo tri sata nakon polijetanja, naglo promijenio smjer i sletio u Rim dvadesetak minuta kasnije.

Iz EasyJeta su priopćili da je kapetan donio odluku o preusmjeravanju leta u skladu sa sigurnosnim procedurama nakon što je putnik obavijestio kabinsko osoblje da se prijenosni punjač nalazi u prtljažnom prostoru. Kompanija je naglasila kako nije došlo do incidenta ni kvara na uređaju, no pravila većine aviokompanija zabranjuju korištenje i punjenje power bankova u predanoj prtljazi zbog rizika povezanih s litij-ionskim baterijama.

"Sigurnost putnika i posade naš je najveći prioritet, a zrakoplovi se koriste u skladu sa svim sigurnosnim smjernicama proizvođača", priopćio je EasyJet, uz ispriku putnicima zbog kašnjenja i promjene plana leta.

Ograničenja za prijenosne baterije

Putnicima su nakon slijetanja osigurani hotelski smještaj i obroci gdje je to bilo moguće, dok su oni koji su ostali u zračnoj luci dobili osvježenje.

Prema pravilima EasyJeta, power bankovi su dopušteni isključivo u ručnoj prtljazi. Putnici smiju imati najviše dva uređaja kapaciteta do 160 Wh, koji moraju biti pojedinačno zaštićeni, primjerice u originalnom pakiranju ili plastičnoj vrećici. Korištenje power bankova za punjenje drugih uređaja tijekom leta nije dopušteno.

Slična ograničenja imaju i druge aviokompanije. Ryanair zabranjuje power bankove u predanoj prtljazi i njihovu uporabu tijekom polijetanja i slijetanja, dok British Airways dopušta uređaje do 100 Wh uz obavezno spremanje ispod sjedala ili u džep sjedala.

Pojačane sigurnosne mjere posljedica su sve češćih incidenata povezanih s litij-ionskim baterijama, koje se mogu pregrijati ili zapaliti. Takve je situacije znatno lakše kontrolirati u putničkoj kabini nego u prtljažnom prostoru zrakoplova.

Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO) u ožujku je uvela dodatna ograničenja za prijenosne baterije na letovima.

U studenome prošle godine muškarac je zadobio opekline u zračnoj luci u Melbourneu nakon što se zapalio power bank koji je nosio u džepu. Nekoliko mjeseci ranije vlasti u Južnoj Koreji objavile su da je prijenosna baterija vjerojatno uzrokovala požar koji je uništio putnički zrakoplov.