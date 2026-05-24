NASTAVLJAJU 'PRATITI TEREN' /

Tužan kraj velike potrage kod Dubrovnika: Nestali ronilac nije pronađen

Tužan kraj velike potrage kod Dubrovnika: Nestali ronilac nije pronađen
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U akciji sudjelovali dronovi, avioni i deseci spasilaca, ali roniocu kod Lokruma nema traga

24.5.2026.
11:22
Hina
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Akcija traganja i spašavanja ronioca nestalog kod Lokruma je nakon intenzivnog koordiniranog traganja okončana bez rezultata, a daljnje traganje provodit će se kroz redovne aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Nacionalna podsredišnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, pri Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, donijela je odluku o službenom prekidu aktivne površinske, podmorske i zračne potrage za državljaninom Republike Hrvatske, koji je nestao 19. svibnja sa vanjske strane otoka Lokruma, gdje je boravio u svojstvu ronilačkog instruktora, naveli su u priopćenju u subotu navečer.

Kako ističu, višednevno koordinirana intenzivna akcija traganja i spašavanja nije rezultirala pronalaskom nestalog ronioca, unatoč angažmanu svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa - od plovila iz sastava dubrovačke Kapetanije, Carinske uprave, Postaje pomorske i aerodromske policije Dubrovnik, Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Dubrovnik i ronilaca Hrvatske vatrogasne zajednice, Obalne straže RH, Hrvatske gorske službe spašavanja, brodica lokalnih ronilačkih klubova i privatnih vlasnika te velikog broja ronilaca.

Uz površinsko i zračno traganje za roniocem u segmentu podmorskog traganja korišteni su podmorski besposadni sustavi (dronovi) tipa 'AUV REMUS 100' i 'ROV', iz sastava OSRH, odakle su također pružili značajnu podršku akciji i u segmentu zračnog traganja, stavivši na raspolaganje zrakoplov tip 'PILATUS'. Zračno traganje potpomognuto je i HGSS-ovim besposadnim letjelicama (dronovima).

Ministarstvo je izrazilo žaljenje što akcija nije dovela do pronalaska nestalog ronioca i zahvaljuje svim angažiranim službama i pojedincima, koji su se sa stavili na raspolaganje i sudjelovali u opsežnoj potrazi.

Iako se aktivna faza traganja i spašavanja obustavlja, Lučka kapetanija Dubrovnik nastavit će pratiti područje, u okviru redovite dužnosti i nadzora sigurnosti plovidbe i reagirati na svaku novu informaciju ili trag, koji upućuju prema nestalome roniocu, priopćeno je.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
