Što se događa na istoku Hrvatske? Policija objavila detalje, nevjerojatno što je sve zatekla

Vukovarsko-srijemska policija evidentirala je u ponedjeljak šest prometnih nesreća - tri s materijalnom štetom te tri s ozlijeđenim osobama.

Oko 9.20 sati u Vukovaru, 40-godišnjak se tijekom prestrojavanja bočno sudario s automobilom kojim je upravljao 49-godišnjak, a zatim je udario i u opremu ceste te jedan parkirani automobil. Srećom, prošao je samo s lakim tjelesnim ozljedama.

Malo poslije podneva, mladi vozač (18) u Vinkovcima nije držao razmak te je udario u automobil ispred sebe, kojeg je vozila 32-godišnjakinja. Njezin automobil je odbačen nakon sudara te je udario u automobil za čijim je volanom bila 56-godišnjakinja. U nesreći je 32-godišnjakinja zadobila lake tjelesne ozljede.

Nesreća je zabilježena i oko 16.30 sati, na županijskoj cesti između Vinkovaca i Rokovaca. Vozačica (69) pomaknula je svoj automobil udesno s kolnika na metalnu ogradu, od koje se potom odbila i sletjela u odvodni kanal. Zadobila je teške tjelesne ozljede.

Prošao na crveno, drugi se odbio alkotestirati

Uz sve to, policija je izvijestila i o vozaču (52) iz Sjeverne Makedonije, koji je oko 16.15 sati u Županji prošao pješački prijelaz na crveno, pritom koriseći mobitel. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 520 eura, a dobio je i zaštitnu mjeru zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju jedan mjesec i tri negativna prekršaja boda.

Na kraju dana, oko 23.15 sati u Vinkovcima, policajci su zaustavili 53-godišnjaka koji je odbio alkotestirati se tijekom kontrole, nakon čega su ga smjestili u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

"Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna 1240 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova", objavila je policija u priopćenju.