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'TO JE ŽIVOT' /

Primorcu nedostajalo osam glasova: 'Ljudi glasuju tajno i to se okrenulo'

Primorcu nedostajalo osam glasova: 'Ljudi glasuju tajno i to se okrenulo'
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL

'Doživite jedan šok, pogotovo kad je tako jedna velika većina bila u javnom, otvorenom glasovanju, a ne tajnom'

29.7.2026.
18:48
Hina
Josip Regovic/PIXSELL
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Draganu Primorcu nedostajalo je osam glasova za pobjedu na današnjim izborima za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, na kojima je za nasljednika Zlatka Mateše izabran 41-godišnji kardiokirurg i predsjednik Hrvatskkog plivačkog saveza dr. Josip Varvodić, iako se po početnom dijelu sjednice, kad su se zastupnici javno izjašnjavali, činilo da Primorac uživa veću podršku.

"Ono što je bilo vidljivo oku, javno glasovanje, bila je golema razlika. Ljudi glasuju tajno i to se okrenulo. Želim mu puno uspjeha, hrvatski sport je velika odgovornost", rekao je Primorac po završetku još jedne izborne utrke iz koje nije izašao kao pobjednik.

"Doživite jedan šok, pogotovo kad je tako jedna velika većina bila u javnom, otvorenom glasovanju, a ne tajnom. To je život, treba se naučiti da je demokracija svetinja i to treba poštivati. Tako smo se i razišli. Čestitao sam mu, poželio svako dobro, ako treba pomoć bit ću mu na raspolaganju. To je samo jedna od utakmica koje odigrate, a kad izgubite treba pružiti ruku i idemo dalje".

Primorac je imao i savjet za kolegu po medicinskoj struci, ali i upozorenje čemu se treba oduprijeti na novoizabranoj dužnosti.

"Najvažnije je da okupi ekipu koja će moći iznijeti promjene. Ovo je vrlo nezgodan trenutak za Hrvatski olimpijski odbor. U situaciji je da mora vratiti povjerenje u sport. To zahtjeva brojne promjene, smjene, vrlo jasne kriterije financiranja, brojnima će se morati stati na žulj i u tome mora biti čvrst. Na tom putu mora biti svoj, jer ako postane lutka na daljinsko upravljanje, više niste svoj, onda više ne možete izaći iz toga. Ipak je ovo funkcija koja zahtijeva ogromnu odlučnost. To je za njega, kao mladog čovjeka, potpuno novi korak. Vjerujem da će on to napraviti. Kirurg je naučio donositi odluke. Uvjeren sam da će imati hrabrosti donositi odluke, kao što ima i u operacijskoj sali. I to je dobra stvar”.

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