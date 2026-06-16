Pao pijani rekorder: Nestvarno koliko je napuhao, ovo je jako blizu alkoholnoj komi

Primorsko-goranska policija tijekom proteklog tjedna alkotestirala je 224 vozača, a titula neslavnog rekordera pripala je 48-godišnjaku koji je u krvi imao čak 3,69 promila alkohola.

Policajci su ga zaustavili u petak oko 14.05 sati na području Šrkljeva, dok je bio za volanom automobila riječkih registracijskih oznaka.

Završio je na triježnjenju u posebnim policijskim prostorijama, a protiv njega slijedi podnošenje optužnog prijedloga kojim je predviđena novčana kazna od 2.650 eura ili 60 dana zatvora i šestomjesečna zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima.

Znate li što znače promili alkohola u krvi?

0,5 promila: Blago pijanstvo, blago smanjena sposobnost za upravljanje vozilom.

1,5 - 2,5 promila: Pijanstvo, smanjena sposobnost za upravljanje vozilom, otežano kretanje i govor.

Više od 2,5 promila: Jako pijanstvo, moguća nesigurnost u kretanju i govoru, moguće povraćanje.

Više od četiri promila: Alkoholna koma, ozbiljno stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, a simptomi se mogu pojaviti i ranije

Detalji izvješća

U izvješću kojeg je primorsko-goranska policija objavila u utorak navodi se i da je kod 21 vozača utvrđena koncentracija iznad 0,5 promila alkohola, kod jednog koncentracija do 0,5 promila, dok je jedan odbio alkotestiranje.

"Najviše alkoholiziranih vozača, njih 14, bilo je u dobi iznad 35 godina života, šest ih je bilo u dobi od 18 do 25 godina, dok su tri vozača bila u dobi od 25 do 35 godina", objavila je policija.

Dodaju kako su se na prometnicama u nadležnosti Policijske uprave primorsko-goranske dogodile 72 prometne nesreće, od kojih četiri teže i 68 lakših. Teške tjelesne ozljede zadobile su četiri osobe, a 17 ih je lakše ozlijeđeno. Procjenjuje se da materijalna šteta iznosi 127.100 eura.