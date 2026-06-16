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USRED BIJELA DANA /

Pao pijani rekorder: Nestvarno koliko je napuhao, ovo je jako blizu alkoholnoj komi

Pao pijani rekorder: Nestvarno koliko je napuhao, ovo je jako blizu alkoholnoj komi
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Foto: Ilustracija: Igor Soban/PIXSELL

Policajci su ga zaustavili u petak oko 14.05 sati na području Šrkljeva

16.6.2026.
9:18
Erik Sečić
Ilustracija: Igor Soban/PIXSELL
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Primorsko-goranska policija tijekom proteklog tjedna alkotestirala je 224 vozača, a titula neslavnog rekordera pripala je 48-godišnjaku koji je u krvi imao čak 3,69 promila alkohola

Policajci su ga zaustavili u petak oko 14.05 sati na području Šrkljeva, dok je bio za volanom automobila riječkih registracijskih oznaka. 

Završio je na triježnjenju u posebnim policijskim prostorijama, a protiv njega slijedi podnošenje optužnog prijedloga kojim je predviđena novčana kazna od 2.650 eura ili 60 dana zatvora i šestomjesečna zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima.

Znate li što znače promili alkohola u krvi?

  • 0,5 promila: Blago pijanstvo, blago smanjena sposobnost za upravljanje vozilom. 
  • 1,5 - 2,5 promila: Pijanstvo, smanjena sposobnost za upravljanje vozilom, otežano kretanje i govor. 
  • Više od 2,5 promila: Jako pijanstvo, moguća nesigurnost u kretanju i govoru, moguće povraćanje. 
  • Više od četiri promila: Alkoholna koma, ozbiljno stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, a simptomi se mogu pojaviti i ranije 

Detalji izvješća 

U izvješću kojeg je primorsko-goranska policija objavila u utorak navodi se i da je kod 21 vozača utvrđena koncentracija iznad 0,5 promila alkohola, kod jednog koncentracija do 0,5 promila, dok je jedan odbio alkotestiranje. 

"Najviše alkoholiziranih vozača, njih 14, bilo je u dobi iznad 35 godina života, šest ih je bilo u dobi od 18 do 25 godina, dok su tri vozača bila u dobi od 25 do 35 godina", objavila je policija. 

Dodaju kako su se na prometnicama u nadležnosti Policijske uprave primorsko-goranske dogodile 72 prometne nesreće, od kojih četiri teže i 68 lakših. Teške tjelesne ozljede zadobile su četiri osobe, a 17 ih je lakše ozlijeđeno. Procjenjuje se da materijalna šteta iznosi 127.100 eura. 

PolicijaPijani VozačPrimorsko-goranska županije
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