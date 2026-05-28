ZAUSTAVILA GA POLICIJA /

Pao pijani rekorder u Đakovu: Pazite koliko je promila alkohola imao u krvi

Foto: Igor Soban/PIXSELL/ilustracija

28.5.2026.
10:38
Erik Sečić
Osječko-baranjski policajci evidentirali su u srijedu 10 vozača koji su pijani sudjelovali u prometu.

Riječ je o šestorici vozača osobnih automobila i četvorici biciklista, a titula neslavnog rekordera pripala je 33-godišnjaku čiji su autu zaustavili u 21.00 sati u Đakovu - u krvi je imao nevjerojatnih 3,24 promila alkohola.

Dobit će kaznu u iznosu od 1.320 eura, tromjesečnu zaštitnu mjeru zabrane upravljanje vozilima "B" kategorije i šest negativnih prekršajnih bodova. 

Znate li što znače promili alkohola u krvi?

  • 0,5 promila: Blago pijanstvo, blago smanjena sposobnost za upravljanje vozilom. 
  • 1,5 - 2,5 promila: Pijanstvo, smanjena sposobnost za upravljanje vozilom, otežano kretanje i govor. 
  • Više od 2,5 promila: Jako pijanstvo, moguća nesigurnost u kretanju i govoru, moguće povraćanje. 
  • Više od četiri promila: Alkoholna koma, ozbiljno stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
