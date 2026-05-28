Pao pijani rekorder u Đakovu: Pazite koliko je promila alkohola imao u krvi

Osječko-baranjski policajci evidentirali su u srijedu 10 vozača koji su pijani sudjelovali u prometu.

Riječ je o šestorici vozača osobnih automobila i četvorici biciklista, a titula neslavnog rekordera pripala je 33-godišnjaku čiji su autu zaustavili u 21.00 sati u Đakovu - u krvi je imao nevjerojatnih 3,24 promila alkohola.

Dobit će kaznu u iznosu od 1.320 eura, tromjesečnu zaštitnu mjeru zabrane upravljanje vozilima "B" kategorije i šest negativnih prekršajnih bodova.

Znate li što znače promili alkohola u krvi?

0,5 promila: Blago pijanstvo, blago smanjena sposobnost za upravljanje vozilom.

1,5 - 2,5 promila: Pijanstvo, smanjena sposobnost za upravljanje vozilom, otežano kretanje i govor.

Više od 2,5 promila: Jako pijanstvo, moguća nesigurnost u kretanju i govoru, moguće povraćanje.

Više od četiri promila: Alkoholna koma, ozbiljno stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.