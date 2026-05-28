Pao pijani rekorder u Đakovu: Pazite koliko je promila alkohola imao u krvi

PIJAN? ČUDO DA JE ŽIV /
Krivudao cestom kod Zemunika: Nestvarno koliko je imao alkohola u krvi, trebao je biti u komi!
Osječko-baranjski policajci evidentirali su u srijedu 10 vozača koji su pijani sudjelovali u prometu.
Riječ je o šestorici vozača osobnih automobila i četvorici biciklista, a titula neslavnog rekordera pripala je 33-godišnjaku čiji su autu zaustavili u 21.00 sati u Đakovu - u krvi je imao nevjerojatnih 3,24 promila alkohola.
Dobit će kaznu u iznosu od 1.320 eura, tromjesečnu zaštitnu mjeru zabrane upravljanje vozilima "B" kategorije i šest negativnih prekršajnih bodova.