Nožem ubo ženu u leđa u Dubrovniku, od ranije je poznat policiji

Dubrovačka policija uhitila je u nedjelju poslijepodne hrvatskog državljanina (46) koji je u Dubrovniku pokušao ubiti 69-godišnjakinju hrvatsku državljanku.

Zbog prethodnih nesuglasica, oko 18.30 sati prišao joj je u stubištu jedne stambene zgrade i nožem je ubo u leđa. Nanio joj je lakše tjelesne ozljede zbog kojih je hospitalizirana u dubrovačkoj bolnici.

Ubrzo nakon napada 46-godišnjaka je uhitila policija i odvela ga u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Istovremeno je na licu mjesta obavljen očevid.

Od ranije poznat policiji

"Nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni će, uz kaznenu prijavu za kazneno djelo 'Ubojstvo' iz čl. 110 Kaznenog zakona u svezi s kaznenim djelom 'Pokušaj' iz čl. 34. Kaznenog zakona, tijekom ponedjeljaka biti predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske", navela je policija u priopćenju.

Riječ je inače o muškarcu koji je policiji poznat od ranije. Prema njemu je više puta postupala u posljednjih nekoliko godina i kazneno ga prijavljivala za različite oblike protupravnih ponašanja.