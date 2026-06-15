Doznajemo: Kristijanu Aleksiću produljen istražni zatvor: 'Sada se nalazi u bolnici'

U ponedjeljak je na šibenskom Županijskom sudu održano ročište na kojem je odlučeno da se istražni zatvor Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo mladića u Drnišu, produljuje za dva mjeseca.

"Protiv okrivljenika je produljen istražni zatvor za daljnja dva mjeseca", potvrdio je za reporterki RTL-a Danas glasnogovornik šibenskog suda Branko Ivić i dodao kako je odluka donesena zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja djela i posebno teških okolnosti kaznenog djela.

Ivić navodi kako se ni obrana ni sam okrivljenik nisu protivili prijedlogu za produljenjem istražnog zatvora. Objašnjava i da Aleksić, koji se trenutačno nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, nije doveden na Sud, već je s njim uspostavljena veza putem videolinka.

"Državno odvjetništvo vodi istragu i nadam se da će u tom roku ona završiti, da bi državni odvjetni mogao odlučiti hoće li i kada podignuti optužnica", poručio je glasnogovornik.

Ubojstvo Luke Milovca

Podsjetimo, Aleksiću je pritvor prvi put određen prije gotovo mjesec dana i to po tri točke, zbog opasnosti od bijega, ponavljanja djela i ometanja istrage.

Aleksić se tereti za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca te kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Osumnjičen je da je devetnaestogodišnjeg maturanta ubio na terasi obiteljske kuće kada mu je dostavio pizzu. Nakon toga je pobjegao, no drugoga dana ga je uhitila policija koja je kod njega pronašla nož i vatreno oružje.

Tužiteljstvo i policija vjeruju da je Aleksić pucao u mladića s unaprijed stvorenom namjerom da ga ubije i bez ikakvog povoda, oružjem koje je sad izradio.

Kada je davao iskaz u Županijskom državnom odvjetništvu, Aleksić je sve priznao, ali nije pokazao da se kaje.

Drugo ubojstvo

Ovo mu nije prvi put da je ubio. Tada 18-godišnji Aleksić prije 34 godine na cesti u Prgometu je ubio 22-godišnju Marijanu Šučević dok je šetala do bakine kuće. Sve je priznao tek 2001. kad je počelo suđenje, a u konačnici je za to dobio 12 godina zatvora.

U prosincu 2015. izašao je na slobodu. Nekoliko godina kasnije, 2020. prekršajno je kažnjen za obiteljsko nasilje nakon što ga je prijavila strina jer je na cesti uznemiravao nju i dijete.

Tri godine poslije, policija je kod njega pronašla ilegalno vatreno oružje.U rujnu iste godine, DORH je podigao optužnicu, ali nije tražio istražni zatvor ni mjere opreza.

Optužnica je u Šibeniku potvrđena nakon dva mjeseca, ali za sud predmet nije bio hitan pa ročište u tom slučaju do danas nije zakazano.

Državno odvjetništvo (DORH) izvijestilo je da je šibensko općinsko tužiteljstvo u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. imalo propuste u radu te da nije predložilo određivanje istražnog zatvora.

Kako je priopćilo tužiteljstvo, provedenim nadzorom rada u predmetu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, u kojem je podignuta optužnica protiv Aleksića zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, DORH je utvrdio je da je postupanje bilo ažurno i u rokovima, ali da je utvrđeno i postojanje nepravilnosti u radu.

DORH navodi kako je na temelju podataka iz kaznene evidencije o ranijoj Aleksićevoj osuđivanosti bilo osnovano u predmetu protiv okrivljenika predložiti sucu istrage određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što nije učinjeno.