Bili smo s policijom u lovu na obijesne vozače: 'Kad mu se dovoljno približimo...'

Kako izgleda jedan radni dan prometne policije na jednoj od najprometnijih hrvatskih autocesta? RTL-ova ekipa provela je dan s policajcima Policijske uprave brodsko-posavske, koja pokriva najveću dionicu autoceste A3, ali i autocestu A5.

Od presretača i motocikala do dronova, policija koristi svu raspoloživu opremu kako bi povećala sigurnost na cestama.

Radni dan počeo je dojavom preko policijske motorole o automobilu koji se istočnim smjerom autoceste A3 kreće prevelikom brzinom.

Policijski presretač odmah je krenuo u akciju. "Pratimo ga putem videokamere. Kad mu se dovoljno približimo, izvršit ćemo mjerenje njegove prosječne brzine na udaljenosti od 500 metara", objasnio je Mario Sudić, policijski službenik za očevide prometnih nesreća PU brodsko-posavske.

Vozaču je potom izdana naredba da slijedi policijsko vozilo i zaustavi se na prvom odmorištu. Za upravljačem je bio vozač iz Belgije koji je priznao da je vozio brže od dopuštenog. "Da, da, ali cesta je zaista jako dobra", kratko je rekao belgijski vozač.

Osim osobnih automobila, policija redovito kontrolira i teretna vozila. Posebna pozornost posvećuje se prometnim dozvolama, ali i tahografima kako bi se provjerilo poštuju li profesionalni vozači propisana vremena vožnje i obvezne odmore.

Ljeti su u fokusu i motociklisti, kojih je na cestama znatno više nego tijekom ostatka godine.

Policija upozorava da dio vozača motocikala vozi prebrzo ili sudjeluje u prometu s tehnički neispravnim motociklima, zbog čega su kontrole u ovom razdoblju dodatno pojačane.

Od dojave do očevida prometne nesreće

Tijekom ophodnje stigla je i nova dojava – dogodila se prometna nesreća. Na mjestu događaja policajce je dočekao prevrnuti automobil. Srećom, unatoč ozbiljno oštećenom vozilu, nitko nije teže stradao.

"Bilo je pet osoba unutra. Srećom nema težih posljedica osim materijalne štete, svi su dobro", rekao je Damir Vlajnić, voditelj očevidne ekipe u Postaji prometne policije Slavonski Brod.

U brodskoj prometnoj policiji trenutačno se obučava veći broj mladih policijskih službenika.

Jedna od njih je Matea Sertić, koja je prije tri mjeseca iz temeljne policije prešla u prometnu. "Uvijek se izvrte neke scene u glavi, ali uglavnom pokušavamo se nositi s tim na najbolji mogući način", kaže policijska službenica.

Postaja prometne policije Slavonski Brod odgovorna je za veliko područje koje obuhvaća dva grada, 26 općina te autoceste A3 i A5 u ukupnoj duljini od oko 130 kilometara.

Zbog toga su policijske ophodnje gotovo neprestano na terenu. "Recidivistima u prometu pridajemo posebnu pozornost. Prema njima dosljedno primjenjujemo sve zakonske mjere – od uhićenja i privođenja u policijsku postaju do podnošenja optužnih prijedloga nadležnim sudovima", istaknuo je Mario Lončar, pomoćnik načelnika za sigurnost i prevenciju PU brodsko-posavske.

Dron pomaže u rasvjetljavanju prometnih nesreća

Jedan od važnih alata prometne policije postao je i dron, koji se gotovo svakodnevno koristi, osobito kod težih prometnih nesreća.

Policijska uprava brodsko-posavska ove je godine obavila više od tisuću očevida prometnih nesreća, a snimke iz zraka znatno olakšavaju rekonstrukciju događaja.

"Ima odličnu rezoluciju. Vidi se svaki detalj, pogotovo tragovi prometnih nesreća. Iz zraka se oni mogu puno bolje uočiti i analizirati nego sa zemlje", objasnio je Andro Baćanović, pomoćnik načelnika za kriminalističku obradu i očevide prometnih nesreća.

Osim represivnih aktivnosti, policija provodi i preventivne akcije. Tijekom dana vozačima su dijeljeni promotivni letci s upozorenjima o važnosti korištenja sigurnosnog pojasa, opasnostima korištenja mobitela tijekom vožnje te, posebno u vrijeme visokih temperatura, o zabrani ostavljanja djece u vozilima.

"Apel je roditeljima da djecu ne ostavljaju ni na trenutak, ni na sekundu u vozilu. To je iznimno opasno, osobito tijekom velikih vrućina, jer se dječje tijelo zagrijava tri do pet puta brže od tijela odrasle osobe. Već unutar 15 minuta može doći do gubitka svijesti, pa čak i smrti", upozorila je Agata Dakić, viša policijska službenica za preventivu u cestovnom prometu.

Sankcije za prometne prekršaje su važne, ali prevencija je još važnija jer svaka spriječena prometna nesreća može značiti spašen ljudski život.