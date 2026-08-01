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PADAJU OPTUŽBE /

Što to planira Sjeverna Koreja? 'NATO se time priprema za rat!'

Što to planira Sjeverna Koreja? 'NATO se time priprema za rat!'
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Foto: Profimedia

Državni medij KCNA tvrdi da planovi NATO saveza pokazuju da postaje agresivniji vojni blok

1.8.2026.
7:48
Hina
Profimedia
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Sjeverna Koreja optužila je u subotu NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo diljem Europe, rekavši da planovi saveza pokazuju da postaje agresivniji vojni blok, prenosi Reuters.

U komentaru koji je prenio državni medij KCNA, Sjeverna Koreja kritizirala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za opskrbu gorivom za koji je rekla da će povezati mrežu goriva od otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novijim državama članicama u istočnoj i sjevernoj Europi.

Komentar KCNA-e nije ponudio dokaze za svoje tvrdnje da je projekt osmišljen u svrhu podrške za moguće sukobe izvan Europe. NATO je izjavio da jača odvraćanje i obranu nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. 

Sjeverna Koreja i Rusija produbile vojne veze

Sjeverna Koreja osudila je vojnu suradnju između Sjedinjenih Država, Južne Koreje i drugih zemalja, uključujući članice NATO-a.

Sjeverna Koreja i Rusija produbile su vojne veze od potpisivanja sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu u lipnju 2024. koji uključuje obvezu međusobne obrane.

Pjongjang je poslao otprilike 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju 2024. kako bi pomogao ruskim snagama u odbijanju velikog upada ukrajinskih snaga.

Sjeverna KorejaNatoNato Savez
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