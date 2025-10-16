Ni novčana kazna ni zabrana vožnje ne pomaže: Policija traži strože kazne za obijesne vozače

PROBLEM RECIDIVISTA /

Većina normalnih vozača nakon što se opeku s visokim kaznama, paze da prekršaj ne ponove. No postoje oni posebno obijesni, koji zakon na cesti stalno krše, bez obzira na prijašnje kazne.

U Susedgradu se ponavljač prekršaja s 17 negativnih bodova i oduzetom vozačkom dozvolom, kamionom zabio u parkirano vozilo, za što ga je Sud poslao na 15 dana u zatvor. Policija je za to djelo predlagala 3 mjeseca kazne.

U Istri i Belom Manastiru Uhićena su još dva prometna recidivista koji vozački ispit nisu nikada ni položili, a imaju više od 40 godina. Jedan od njih je isti prekršaj ponovio već dva puta u posljednje tri godine. U zatvoru će provesti 15 dana, a vozilo mu je oduzeto.

Zašto sudovi izriču puno niže kazne za prometne recidiviste od onih koje za ta ista djela predlaže policija?

Reporter RTL-a Danas Boris Mišević razgovarao je s pomoćnikom načelnika II. postaje prometne policije Zagreb Daliborom Majsecom. Cijeli razgovor pogledajte u videu