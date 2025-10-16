Hitnjaci traže beneficirani staž, ministrici poručili: ‘Nije upućena u sustav’

PROSVJED HITNE U ZAGREBU /

Prosvjed djelatnika Hitne medicinske službe održan je danas ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u vrijeme sjednice Vlade. Pod sloganom “27 godina trpimo nepravdu”, okupljeni su zatražili povratak beneficiranog radnog staža djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu, po uzoru na druge žurne službe. Uz to, traže donošenje novog Zakona o hitnoj medicinskoj službi te jasno reguliranje svog statusa i materijalnih prava.

Podršku prosvjednicima pružio je i HUBOL (Hrvatska udruga bolničkih liječnika). U Hrvatskoj je zaposleno oko četiri i pol tisuće djelatnika u Zavodima za hitnu medicinu – riječ je o vozačima tehničarima, medicinskim sestrama, tehničarima i liječnicima. Ističu da su jedina žurna služba u zemlji koja nema beneficirani radni staž. Više pogledajte u videu