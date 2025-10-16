Plenković u zgradi, oni ispred: Veliki prosvjed Hitnjaka, sluša se Thompson

TRAŽE BENEFICIRANI RADNI STAŽ /

Strukovne udruge "hitnjaka" - Hrvatski sindikat hitne medicine, Sindikat Zajedno, Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske i udruga Hitna uživo 194, danas od 12 sati prosvjeduju pred Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom, taman u trenutku kada se tamo održava sjednica Vlade.

"27 godina trpimo nepravdu" - poručili su ispred NSK-a.

Traže povratak beneficiranog radnog staža djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu, po uzoru na druge žurne službe. A žele i novi Zakon o hitnoj medicinskoj službi i jasno reguliranje svog statusa i materijalnih prava. Podršku su dobili i od HUBOL-a. U Hrvatskoj je zaposleno oko 4 i pol tisuće djelatnika u Zavodima za hitnu medicinu. Riječ je o vozačima tehničarima, medicinskim sestrama i liječnicima, a ističu da su jedina žurna služba koja nema beneficirani radni staž.

Na zvučnicima je kad su dolazili do zgrade NSK svirao Thompson.

Plenković o zahtjevima Sindikata

Premijer Andrej Plenković je na sjednici Vlade komentirao da su 'dosta velika očekivanja sindikalnih predstavnika' uoći novog kruga pregovora ministra Piletića i resornog Ministarstva s Sindikatima.

'Mislima da nakon onih velikih povećanja plaća koja su se događala prije godinu i pol i ukupnog rasta osnovice za 48 posto kao i niza drugih materijalnih prava, dolazimo u fazu kada jedan osjećaj za realnost i ukupne slike proračuna treba prevladati. Ali razgovori će se nastaviti. Vlada je dala prijedlog', komentirao je Plenković.