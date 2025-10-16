U zagrebačkom ZOO-u se izlegli jedni od najrjeđih gmazova na svijetu

Dva plava varana izlegla su se u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, što predstavlja značajan uspjeh u uzgoju jedne od najugroženijih vrsta gmazova na svijetu, endema indonezijskog otoka Batanta.

Jaja koja je ženka položila nakon proljetnog parenja inkubirana su više od pet mjeseci. Prvi mladi varan izlegao se 17. rujna, nedugo potom i drugi, a spol mladunaca još nije poznat.

Foto: Zoološki Vrt Grada Zagreba

Ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba Ivan Cizelj istaknuo je kako je riječ o značajnom doprinosu očuvanju vrste, priopćio je u četvrtak Zoološki vrt.

Foto: Zoološki Vrt Grada Zagreba

"Plavi varan endem je otoka Batanta i zbog vrlo uskog područja rasprostranjenosti te ilegalne trgovine kućnim ljubimcima spada među najugroženije varane. Uzgojem osiguravamo rezervnu populaciju izvan divljine", rekao je.

Dodao je da su odrasli varani u zagrebačkom Vrtu u "zlatnoj dobi", ali dobrog zdravlja pa se nadaju većem broju potomaka.

U Tropskoj kući Zoološkog vrta posjetitelji mogu vidjeti roditelje, četrnaestogodišnjeg mužjaka koji je u Zagreb stigao 2014. iz češkog Plzena i desetogodišnju ženku iz Züricha koja mu se pridružila dvije godine kasnije.

Foto: Zoološki Vrt Grada Zagreba

Plavi varani, koji mogu narasti do 95 centimetara, većinu života provode u krošnjama tropskih kišnih šuma. Hrane se kukcima, malim glodavcima i voćem, a u prirodi žive oko deset godina.

Foto: Zoološki Vrt Grada Zagreba

"O raznolikosti svijeta gmazova i njihovim veličanstvenim vrstama, među kojima je i plavi varan, bit će riječi tijekom Zoo safarija, edukativnog obilaska koji se u Zoološkom vrtu organizira subotama tijekom listopada i studenoga", stoji u priopćenju.

