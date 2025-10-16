Ovo je najdirljivije što ćete danas vidjeti: Baka i djed drže se dok voda nosi sve pred sobom

Broj poginulih u razornim poplavama koje su pogodile središnji i istočni dio Meksika naglo je porastao na najmanje 64 osobe, a još se 65 osoba vodi kao nestalo, priopćile su vlasti u ponedjeljak.

Usred katastrofe koja je iza sebe ostavila razorena sela, uništene ceste i tisuće raseljenih, jedan se video društvenim mrežama proširio i osvojio srca diljem svijeta.

Naime, snimka prikazuje stariji bračni par, Dona Estebana i Donu Isabel, kako se u očajničkom zagrljaju drže jedno uz drugo dok oko njih nadiru bujice vode.

Simbol ljubavi

Prema izvješću ruskog medija RT, par je uspio preživjeti, a spasili su ih vatrogasci uz pomoć lokalnih mještana. Snimka njihovog zagrljaja postala je simbol ljubavi i ljudske povezanosti usred tragedije.

Foto: Jam Press/jam Press/profimedia

Video je prvo objavljen na Instagram profilu mexicanworldstarfoo, uz opis: "Obilne kiše tijekom vikenda uzrokovale su izlijevanje rijeke Cazones, zarobivši lokalni par i prisilivši spasilačke ekipe na brojne akcije spašavanja diljem regije."

Svjedoci su izjavili da je par zatekao nagao porast razine vode kasno u nedjelju navečer, dok su pokušavali zaštititi svoj dom.

Vlasti su potvrdile da su spasioci, uz pomoć susjeda, uspjeli doći do njih i provesti ih kroz vodu koja je sezala do struka.

