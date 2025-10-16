Evo gdje se u Hrvatskoj najviše ne radi: Uzroci su zabrinjavajući

BOLOVANJE BEZ KRAJA /

Ove godine u Hrvatskoj zabilježen je rekordan broj dugotrajnih bolovanja. Uzroci su zabrinjavajući - narušeno mentalno zdravlje u većini slučajeva kao posljedica stresa i odnosa na poslu. Najviše građana više od mjesec dana nije bilo na poslu na području Krapine, zatim očekivano na zagrebačkom području koje ima i najviše stanovnika, a među rekorderima je i Rijeka. S druge strane manje naknada za bolovanje, prema HZZO-u, isplaćuje se južnije - najmanje na dubrovačkom području! Prema istim podacima, u prvoj polovini ove godine, svakog dana na dugotrajnom bolovanju bilo je gotovo 40 tisuća osoba. U odnosu na prošlu godinu,porast je to koji zabrinjava, pogotovo zbog razloga koji priječe osobama da rade! Više pogledajte u prilogu