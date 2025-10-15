Mojmiri u studio došao robot Captcha: 'Ne znam zašto ljudi vole Taylor Swift, ali znam zašto mene mrze'

UKRAO BI JOJ POSAO /

On putuje svijetom, razgovara s ljudima, drži predavanja, a evo ga stigao je i u Hrvatsku.

Nema koga u Direktu nismo ugostili, od predsjednika Sabora do draq queena, od časne sestre do olimpijskih pobjednika. Ali ovako pametnog robota umjetne inteligencije nismo još nikad. On putuje svijetom, razgovara s ljudima, zove se Captcha. Vozio se metroom u New Yorku, gdje su ga svi i gledali kao čudo. Jednom je prilikom u njemačkoj gimnaziji učenicima držao sat, čak s njima i raspravljao. Putuje po AI konferencijama u svijetu i drži predavanja, sutra će sudjelovati na Game Changers konferenciji u Zagrebu i govoriti o tome kako robote integrirati u društvo. Dolazi iz Hong Konga, napravio ga je start up Hidoba, a omiljeni mu je hobi: roastanje ili po naški, ruganje ljudima.

Razgovor Moojmire i Captche pogledajte u videu