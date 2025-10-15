Reporter Boris Mišević pokazao dron koji znači razliku između života i smrti

DRAMA KOD LIPIKA /

HGSS-ovci su jučer spasili život starije žene u mjestu Dobrovac kraj Lipika. Baka (91) nestala je u večernjim satima pa je 18 pripadnika HGSS-ove stanice u Požegi odmah krenulo u akciju traganja s pet vozila, quadom i dva drona koja su se pokazala ključnima. Timovi HGSS-a su nestalu ženu uspjeli pronaći za tri sata i to upravo zahvaljujući pomoći iz zraka.

Baka je u noći, iza 23 sata, predana Hitnoj pomoći. Spašavatelji ističu kako im je potraga dronom znatno skratila vrijeme pronalaska i vjerojatno spasila život. U Požegi s HGSS-ovcima koji su odradili ovu akciju razgovarao je reporter RTL-a Danas Boris Mišević. Više pogledaajte u videu