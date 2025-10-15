Beroš se vraća u operacijsku salu: Doznajemo kada i što će točno raditi

NAKON SEDAM GODINA /

Bivši ministar zdravstva koji je morao otići zbog uhićenja u korupcijskoj aferi uskoro se vraća u bolnicu na stari posao. Reakcije na povratak Vilija Beroša u operacijsku salu nakon sedam godina ne prestaju, a za RTL Danas slučaj je komentirao i predsjednik Hrvatskog neurokirurškog društva..

Vilja Beroša doznajemo, dva tjedna dijele od povratka na novo - staro radno mjesto.

Naime, bivši ministar Vili Beroš na novom poslu trebao bi startati s 1.11., iako mu povlastica 6 plus 6 vrijedi do kraja idućeg mjeseca i ona time automatski prestaje. Doznajemo i kako bi trebao početi raditi u neurokirurškoj ambulanti i obavljati operativne zahvate do određenog stupnja složenosti.

U neurokirurškoj ambulanti Vili Beroš obavljao bi razgovore i konzultacije s pacijentima, kao određene operacijske zahvate u salama.

"Ja mogu reći da se operacije koje mi obavljano se dijele na složene, manje složene i više složene. Ne vjerujem da bi se prof. Beroš upustio u eekstra složenu operaciju odmah sada. Na kraju krajeva vrlo složeni kirurški zahvati su dio jednog timskog pristupa. Osobno sam žalostan i da se banalizira neurokirurška djelatnost i da je se uspoređuje s vožnjom automobila i bicikla", kazao je Milan Vuković, predsjednik Hrvatskog neurokirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora.

Vraća na isto radno mjesto s kojeg je otišao u ministarstvo

Spomenuo je tu usporedbu neki dan i premijer - s njom se složila i ministrica

"Mislim da je jučer ministrica koja je liječnica dala jednu dobru izjavu. Baš saad da će ljudi koji cijeli život nešto raade zaboraviti - to su smješne priče", kazao je Andrej Plenković, a na pitanje je li on zaboravio vozit auto kazao je: Nisam. A ne vozim dulje nego što netko nije u funkciji neurokirurga

Od junaka u korona krizi do Uskokovim optuženika Vili Beroša vraća na isto radno mjesto s kojeg je otišao u ministarstvo. U istu bolnicu za koju USKOK u optužnici protiv njega smatra da je financijski oštećena u aferi Mikroskopi.

A afera Mikroskopi ide dalje nakon što se dio osumnjičenika nagodio i priznao krivnju. Ročište je početkom studenog - otprilike u isto vrijeme kad bi trebao startati na novom poslu.

Cijelu priču o povratku Vilija Beroša na posao neurokirurga pogledajte u prilogu.