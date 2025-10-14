Beroš će opet operirati, vi kažete: 'Dramite jer je HDZ-ovac, nije ubio, samo novčeke pronevjerio'

Bivši ministar Vili Beroš od idućeg tjedna mogao bi početi raditi kao neurokirurg u Vinogradskoj bolnici. Krajem tjedna istječe žalbeni rok, a nakon što je premijer Plenković na pitanje bi li se dao u ruke kirurgu koji nije operirao sedam godina odgovorio protupitanjem: "Mislite da je zaboravio, pa jeste vi zaboravili voziti auto?", reagirala je predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika.

Prakticiranje medicine i vožnja automobila ne može se uspoređivati, rekla je, uz ostalo, Ivana Šmit. No, ništa sporno u Beroševu vraćanju na posao, pa ni u usporedbi operiranja s vožnjom automobila, ne vide članovi Vlade, kao ni ministrica zdravstva Irena Hrstić koja se slaže s premijerom.

Biste li se dali u ruke Berošu?

U rubrici net.hr-a 'Pitamo vas', pitali smo i vas "Biste li se dali u ruke kirurgu koji nije operirao sedam godina?". Evo nekoliko odgovora s našeg portala net.hr:

Ivana Ibrić piše: "Ma ne sekirajte se, nije on dobio taj posao da operira. Neće taj prstom maknuti - samo će se šetkati uokolo i dobivati plaću."

"Da... možda već i jesam. Nikad ne pitam kirurga, doktora ili medicinsku sestru koliko staža ima, ni gdje je radio ili radila prije. Što sa ženama koje su spojile nekoliko godina rodiljnog pa se vratile na posao? Sad dramite jer je u pitanju HDZ-ovac koji nije nikoga ubio, nego samo neke novčeke pronevjerio", komentirala je Antonija Veselovac.

Martina Belovari-Kovačić tvrdi: "Ne bi sjela ni u auto vozaču koji nije vozio 7 godina, a kamoli neurokirurgu kojem uz to još i optužnica visi nad glavom."