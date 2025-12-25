FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOBNI ZALOGAJ /

Slavlje se pretvorilo u užas! Talijan se za Božić ugušio poznatom blagdanskom slasticom

Slavlje se pretvorilo u užas! Talijan se za Božić ugušio poznatom blagdanskom slasticom
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Sve se dogodilo u obiteljskoj kući u naselju Borgo Nuovo u Settimu Torineseu

25.12.2025.
17:05
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Božićno slavlje bilo je kobno za muškarca iz Italije koji se nesretno ugušio panettoneom, tradicionalnom talijanskom božićnom slasticom. 

Njegova obitelj pokušala mu je ponoći i odmah su nazvali hitne službe koje su stigle u roku od nekoliko minuta. No, bolničari nisu mogli ništa. 

Liječnik je jedino mogao 47-godišnjaka proglasiti mrtvim, prenosi Corriere della Serra. 

Sve se dogodilo u obiteljskoj kući u naselju Borgo Nuovo u Settimu Torineseu. 

Na teren su izašli mrtvozornik i lokalna policija te utvrdili da je njegova smrt posljedica slučajnog gušenja, odnosno nesretan slučaj.

Panettone je inače tradicionalni talijanski specijalitet, a posljednjih godina sve veći hit i na hrvatskim blagdanskim stolovima. Riječ je o slatkom, mekanom i aromatiziranom kruhu sa sušenim voćem ili komadićima čokolade. 

Svjetski poznata poslastica vrhunac popularnosti dostiže baš u vrijeme Božića. Prekrasno upakirani panettone pronaći ćete posvuda, od pekara do delikatesnih trgovina i supermarketa.

POGLEDAJTE VIDEO: Djed Mraz napustio rodno mjesto i počeo dostavljati djeci božićne darove

PanettoneBožićBlagdanCrna KronikaGušenje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KOBNI ZALOGAJ /
Slavlje se pretvorilo u užas! Talijan se za Božić ugušio poznatom blagdanskom slasticom