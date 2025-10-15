Strah i trepet, može otkriti baš svaku prijetnju: 'Učili smo ga da bude bolji od ljudi'

Tvrtka Thales iz okolice Pariza proizvodi neke od najsofisticiranijih radara na svijetu koji se koriste i u ratu u Ukrajini.

U malom mjestu kod Pariza stotine zaposlenika francuske tvrtke Thales rade na proizvodnji najmodernijih radara današnjice. U pogonu za razvoj i testiranje posjetili smo Petera Terpstru, menadžera za proizvodnju zemaljskih i pomorskih radara, koji nam je pokazao dva Ground Master 400 sustava – uređaje dometa većeg od 500 kilometara.

"Radar može nadzirati cijelu zemlju – otkriva putničke i borbene zrakoplove, dronove, pa čak i ptice", pojašnjava Terpstra.

Umjetna inteligencija razlikuje pticu od drona

Iako su ptice i dronovi sličnih dimenzija, Thalesovi inženjeri razvili su sustav koji pomoću umjetne inteligencije prepoznaje razliku u njihovom ponašanju.

"Učili smo radar da prepoznaje obrasce kretanja bolje od ljudi", kaže Terpstra. U posebno zaštićenoj prostoriji, u kojoj nema ni signala za mobitele, testiraju se antene radara.

Cijeli postupak traje oko tjedan dana.

Milijunske vrijednosti i globalna potražnja

Thales je najveći europski, a treći svjetski proizvođač vojnih radara. Potražnja za njihovim sustavima posljednjih godina naglo raste. Cijene se kreću u milijunima eura, ovisno o opremi i dodatnim komponentama poput tornja, generatora ili sigurnosnih sustava.

Jedan od najsofisticiranijih radara koje smo vidjeli ima domet od oko 400 kilometara i okreće se jedanput u sekundi.

Thalesovi Ground Master radari koriste se i u obrani Ukrajine, iako u tvrtki ne žele otkrivati detalje o opremi.

"Ne komentiramo točno gdje su raspoređeni, ali ondje se koriste naši sustavi, kao i drugi protuzračni uređaji", izjavio je Eric Marceau, potpredsjednik za strategiju i marketing tvrtke.

Europsko ponovno naoružavanje

Rat u Ukrajini potaknuo je Europu na ponovno jačanje obrambenih kapaciteta, a u sljedećih nekoliko godina planira se potrošiti više od 800 milijardi eura. To je Thalesu donijelo dodatni posao i ubrzanje proizvodnje.

"Povećali smo kapacitete i uložili u nove tehnologije. Cilj nam je razviti radare koji mogu detektirati višestruke prijetnje – od dronova do hipersoničnih projektila", kaže Marceau.

Njegov kolega Eric Huber, potpredsjednik za zemaljske radare, dodaje da se potražnja povećava diljem svijeta.

"Interes dolazi iz cijele Europe, Bliskog istoka, Azije, Afrike, pa čak i Amerike", ističe Huber.

Moderni radari sada se proizvode brže, precizniji su nego ikad i mogu otkriti gotovo svaku prijetnju u zraku.

Francuski Thales tako se pozicionirao kao ključni igrač u globalnoj obrambenoj industriji – a njihovi radari postali su jedan od najtraženijih europskih proizvoda na svijetu.