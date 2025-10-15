Premijer se hvali da bolje živimo nego prije devet godina, neki se baš ne bi s tim složili

'PITAMO VAS' /

Premijer Andrej Plenković zastupnicima je predstavio godišnje izvješće Vlade, poznatije kao izvješće o stanju nacije. Pa je tako poručio da Vlada ne smatra da je riješila sve probleme i da sve radi idealno, ali se trude da građani žive bolje, a gospodarstvo bude što otpornije.

Premijer je rekao i da je dug države manji od štednje građana i tvrtki u bankama. Nezaposlenost je, poručuje, rekordno niska. A u svom govoru je kritizirao oporbu, Hrvatsku udrugu poslodavaca i Hrvatsku narodnu banku.

Premijer je izvješće podnio uoči devete obljetnice svog mandata, koja će biti u nedjelju, pa smo pitali i vas - 'Živite li sada bolje nego prije devet godina?' Više pogledajte u prilogu