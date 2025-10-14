Plaća više nije tabu: Novi Zakon o radu značajno će promijeniti posao u Hrvata

europska direktiva /

Promjene koje donose izmjene Zakona o radu, usklađene s europskim direktivama, mogle bi značajno utjecati na radne odnose u Hrvatskoj.

Plaće tako više neće biti tabu tema – radnici će moći znati kolika je početna plaća ili raspon plaće za određeno radno mjesto, a sve s ciljem smanjenja razlika u plaćama između muškaraca i žena. U jednoj velikoj građevinskoj tvrtki koja zapošljava gotovo tisuću radnika već se pripremaju za provedbu novih propisa.

Antea Britvić Božiković, voditeljica Odjela ljudskih resursa građevinske tvrtke, kaže: „Na razini kuće mi se interno dosta pripremamo. Imamo oformljen tim koji već neko vrijeme radi, tako da se trudimo pratiti korak kako bismo do lipnja već bili usklađeni. Nastojimo sve uskladiti i ažurirati da odgovara regulatornom okviru.“

Taj okvir, međutim, ne znači da će plaće biti javno objavljene na oglasnim pločama ili internetskim stranicama tvrtki. Novi zakon propisuje da radnik ima pravo dobiti informaciju o početnoj plaći i rasponu plaće prije razgovora za posao, tijekom razgovora ili u oglasu za posao. Dakle, nigdje se izričito ne navodi da plaća mora biti javno objavljena. Više doznajte u prilogu Kristine Čirjak.