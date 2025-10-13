POKOPAN HALID BEŠLIĆ /

Kao Rim kad je umro papa Franjo, tako je danas izgledalo Sarajevo. Nevjerojatnih 150 tisuća ljudi došlo se oprostiti od Halida Bešlića. Tužna povorka pratila je njegov lijes po ulicama Sarajeva, a kad je pokopan na gradskom groblju, okupljeni su spontano zapjevali Romaniju.

Da je na neviđen način povezivao ljude različitih generacija, necionalnosti i vjera: jasno se vidjelo ((PI3)) jučer, kada su tisuće ljudi pjevale Halidove pjesme na ulicama: od Australije do Zagreba. A da će ga se pamtiti kao velikog i plemenitog čovjeka, jasno je već sedam dana otkad je umro. Otkad slušamo priče o tome kako je čovjeku koji mu je ukrao 9000 maraka povećao plaću, kako je siromašnoj gospođi kupio namirnice za 1000 maraka, kako je u svom stanu držao 20 izbjeglica...