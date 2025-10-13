Počinje cijepljenje protiv gripe: Provjerili smo kome se preporučuje i za koga je besplatno

KREĆE SEZONA /

Počelo je cijepljenje protiv gripe diljem zemlje. Na cjepivo se od jutra se čekalo u redovima, a besplatno je za osobe koje pripadaju rizičnim skupinama.

Preporuča se kroničnim bolesnicima, osobama starijima od 65 godina, trudnicama, zdravstvenim radnicima. Liječnici apeliraju da treba cijepiti djecu koja imaju bilo koju kroničnu bolest. Građani se mogu cijepiti kod obiteljskih liječnika i pedijatara, a moguće se cjepiti u zavodima za javno zdravstvo.

Komu se cijepljenje preporuča i do kad se moguće cijepiti provjerili smo s voditeljicom Odjela za respiratorne bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo