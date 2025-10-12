Hrvatska se danas utopila u emocijama: Okupljeni obožavatelji oprostili od velikog Halida

'SRCEM ZA HALIDA' /

Diljem Hrvatske građani su se okupili kako bi odali počast preminulom Halidu Bešliću. Stotine njih su se okupili na zagrebačkom Zrinjevcu gdje su pjesmom posljednji put pozdravili velikog pjevača. Pjevajući njegove pjesme u rukama su držali njegove fotografije i cvijeće. Okupljanja su održana i u Zadru, Rijeci, Splitu. Halid Bešlić preminuo je osmog listopada, a bit će pokopan sutra na sarajevskom groblju Bare. Više pogledajte u videu.