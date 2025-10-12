'SRCEM ZA HALIDA' /

Hrvatska se danas utopila u emocijama: Okupljeni obožavatelji oprostili od velikog Halida

Diljem Hrvatske građani su se okupili kako bi odali počast preminulom Halidu Bešliću. Stotine njih su se okupili na zagrebačkom Zrinjevcu gdje su pjesmom posljednji put pozdravili velikog pjevača. Pjevajući njegove pjesme u rukama su držali njegove fotografije i cvijeće. Okupljanja su održana i u Zadru, Rijeci, Splitu. Halid Bešlić preminuo je osmog listopada, a bit će pokopan sutra na sarajevskom groblju Bare. Više pogledajte u videu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.10.2025.
21:19
RTL Danas
ObožavateljiHalid BešlićOdali Počast
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx