Zlatko Dalić i Luka Modrić vode Hrvatsku prema novom Svjetskom prvenstvu: Što slijedi nakon 100 utakmica?

'IZBORNIČE HVALA' /
Dalić na klupi Vatrenih bio rekordnih 100 puta: 'Vrijeme je za povratak kući'
Protivnik Vatrenih u nedjelju je slabašan, ali nema opuštanja.
O tome što čeka hrvatsku reprezentaciju i što možemo očekivati od Vatrenih prije utakmice protiv Gibraltara u studiju RTL-a Danas govorio je Filip Brkić, urednik sporta koji je rekao da se očekuje srutinska, sigurna pobjeda. "Dalić je najavio da će i igrači iz drugog plana dobiti priliku, a drugi da se odmore od napornog ritma", rekao je Brkić. Više pogledajte u videu