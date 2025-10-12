ANALIZA FILIPA BRKIĆA /

Zlatko Dalić i Luka Modrić vode Hrvatsku prema novom Svjetskom prvenstvu: Što slijedi nakon 100 utakmica?

Protivnik Vatrenih u nedjelju je slabašan, ali nema opuštanja. 

O tome što čeka hrvatsku reprezentaciju i što možemo očekivati od Vatrenih prije utakmice protiv Gibraltara u studiju RTL-a Danas govorio je Filip Brkić, urednik sporta koji je rekao da se očekuje srutinska, sigurna pobjeda. "Dalić je najavio da će i igrači iz drugog plana dobiti priliku, a drugi da se odmore od napornog ritma", rekao je Brkić. Više pogledajte u videu

12.10.2025.
21:04
RTL Danas
