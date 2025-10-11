Traje berba maslina u Pakoštanima, ulja će biti dvostruko više nego lani

'MANJE KILA, VIŠE LITARA' /

Manje je maslina, ali više ulja - kažu maslinari iz Pakoštana koji su ove godine ranije krenuli s berbom. Nakon što su prošle godine masline obilato rodile, ali se u njima nije sintetiziralo dovoljno ulja, ove su godine randmani puno bolji.

Masline su ove godine ranije dozrele, pa je u Pakoštanima krenula berba još prije tjedan dana. Količina ploda je u odnosu na prošlu godinu manja, ali je u njima dvostruko više ulja nego lani.

"Randmani su ove godine kod nas bili točno duplo bolji nego prošle godine. Sad smo na 14 posto, a prva berba prošle godine je bila 7, druga 8 posto", kaže poznati maslinar iz Pakoštana Ante Vulin i pojašnjava još jednom kako je randman postotak ulja u plodu.

Za razliku od njega koji ima više vrsta maslina, pa nije zabrinut niti za količinu, njegov prijatelj Željko ima samo oblice, koje su lani izdašno rodile, pa ih je ove godine očekivano manje.

"U odnosu na prošlu godinu urod je za negdje 30 do 40 posto niži. Tako da se ja nadam da će kvaliteta ulja biti puno bolja. Količinski, u kilama manje, ali u litrama više. Prošle godine smo imali negdje oko 10-11 posto, a ove godine. Vjerujem da će biti od 13 do 15 posto", kaže Željko Benđer. On još nije započeo s berbom svojih 60-ak stabala, ali planira ih obrati idući tjedan. Više doznajte u prilogu Nikoline Radić.