Policajci se boje da će stjenice iz Bilica preseliti i u druge zatvore: 'Ako dođe do proboja...'

Situacija sa stjenicama u spliskom zatvoru Bilice alarmanta je. Ima li takvih problema i u drugim zatvorima za RTL Danas komentirao je dopredsjednik Sindikata pravosudne policije Jelenko Krešo koji je rekao je da postoje informacije da postoji proboj i u drugim zatvorima, ne u toliko velikom broju.

"Drži se stvar pod kontrolom i provode se mjere da to ne bukne problem i drugdje kao i u Bilicama. Kad dolaze zatvorenici iz Splita i drugih mjesta, uzima se odjeća, zamrzava, pere se, zatvorenik dobiva drugu odjeću i drži se u karanteni da se ne dogodi proboj. Za sada ne postoji takav problem kao u Bilicama, ali u Bilicama to traje 20 godina i nije ništa riješeno. Ako dođe do proboja u drugim zatvorima, ne znam kako će se to riješiti ako se u Bilicama nije riješilo 20 godina", rekao je. U resornom Ministarstvu pravosuđa za Bilice su naveli da će izmjestiti neke od zatvorenika kako bi se provela dezinskecija. Više pogledajte u videu