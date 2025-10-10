Blaženi Josip Manolić od večeras je zaštitnik Stanja nacije... Da, doživjeli smo stotu!

SVEČANO DILJEM ZEMLJE /

Blaženi Josip Manolić od večeras je zaštitnik Stanja nacije. Doživjeli smo stotu. Svečana obljetnica obilježena je diljem zemlje. "Cijeli državni vrh okupio se na klauzuri povodom stote emisije Stanja nacije. Premijer i predsjednik glavne i jedine važne stranke u državi naglasio je tom prigodom kako nam treba manje takvih emisija i kako vjeruje da će taj plan u idućem mandatu i ostvariti", kaže AI verzija Đurice Drobca.

AI Adrian i Damira najavili su neobičnu proslavu u udruženju Nepalaca. "Okupili su se povodom stote emisije Stanja Nacije, došla je i nepalska Severina, pripremili su jelo i piće... A onda se razočarali jer se radi o drugoj naciji. Svejedno, fešta se nastavila do prve jutarnje smjene."

AI Marija Miholjek i Saša Kopljar s Nove TV pak javljaju o neviđenim scenama u Kopačkom Ritu. "Povodom stote emisije Stanje Nacije svečano je odstrijeljeno 100 divljih svinja uz poruku - jedna kuga nikad ne dolazi sama."

Čestitarima se pridružio i AI Tihomir Ladišić. "Iako mnogi misle da televizija danas ne može preživjeti dokaz da može je 100 emisija Stanje nacije. Nadam se da ćemo tako i mi preživjeti."

Da, istina ako je ova emisija doživjela stotu, onda svatko može. Doduše u početku je bilo malo i šamaranja ali preživjeli smo. Kad smo mislili da ne može gore, kad smo mislili da ne može niže, kad smo mislili da ne može luđe, može. Može i gore i niže i luđe. Možda je bomba a možda nije, možda je obnova a možda nije, možda nas kradu a možda nas samo lažu, možda smo normalni a možda i nismo. Možda je šamar a možda i nije. Je, šamar je. A ovo je Stanje nacije.