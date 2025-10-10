Šprajc, imam ja bolju foru: 'Zamisli da Beroš s optužnicom nad glavom, tuđe glave operira...'

NOVI SCENARIST U STANJU NACIJE /

Bivša ministrica Gabrijela Žalac sutra je trebala doći u zatvor zbog odsluženja kazne o aferi Softver. Tako je odlučio Vukovarski sud, ali Žalac je zamolila za odgodu zbog važnih privatnih poslova. Time je spriječila, barem privremeno, svoj odlazak u Remetinec četiri mjeseca nakon presude.

Sad se svi koji su u zatvoru udaraju glavom u zid. Pa jbte imam i ja važnijih poslova nego ovdje sjedit.. nisam dovršio posao na bankomatu u Savskoj… Ali dobro, nije se ni Žalac toga prva sjetila. Zdravko Mamić je uoči zatvora otišao na poslovni put, eno ga već sedam godina putuje po Bosni.

Doduše, sud je odbio njezinu molbu ali sad ima pravo na žalbu a žalba normalno opet odgađa izvršenje. Mislim, nije problem što gđa. Žalac pokušava iskoristiti svoje pravo, ali otkud uopće pravo da zbog poslovnih ili privatnih razloga možeš zatražiti odgodu odlaska u zatvor. Pa pajdo zbog poslovnih razloga i ideš u zatvor.

Uglavnom nestvarno, nema šanse da bi tako nešto stavili u emisiju. E, ali onda zamislite da dođe neki drugi scenarist i slavodobitno kaže: 'Gledaj, ja imam bolju foru... '

"Ajmo nakon onog skandala s izmjenom zakona o zdravstvu prema kojem se i liječnici koji imaju optužnicu za korupciju i kriminal mogu zaposliti u bolnici složit zaje*anciju u kojoj se Vili Beroš kao zapošljava u nekoj bolnici. I to recimo, jer scenarist je stvarno maštovit, u istoj bolnici gdje se dogodila korupcija i kriminal zbog kojeg je Beroš optužen.

Znači da mi je neki od ovih mojih nesretnika došao s takvim scenarijem, odmah u koš! I scenario i on. Satirični scenarij velim, mora koliko toliko imati veze sa stvarnošću

Kad ono: Vili Beroš dobio je posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice. Između tri kandidata Povjerenstvo bolnice je odabralo bivšeg ministra zdravstva, kojeg Uskok optužuje u slučaju Mikroskopi.

Mislim, ok, kad se pogleda u mikroskop vidi se da je Beroš morao dobiti posao u Vinogradskoj, ali baš morao jer bi se čovjek u suprotnom vratio u Sabor da bude posljednja ruka HDZ-ove većine, a kako i bez njega u Saboru izgleda HDZ-ova većina najbolje je ovog vikenda pokazala jedna gospođa na cesti kod Šibenika.

To je ono što ni najluđi scenarist ne bi mogao zamisliti - da će Beroš s optužnicom nad glavom operirati tuđe glave. I da mi dođe takav scenaristički draft, normalno da bi ga bacio u smeće, a scenarista poslao na operaciju mozga. Kod Beroša po mogućnosti. Ako šta i pokvari nije šteta. Ali evo, neki pišu scenarij kakav ni Braco Cigan ne bi mogao.