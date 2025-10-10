Energetski rat u regiji! Tko koga može kupiti i čija nafta teče čijim cijevima?

A ZIMA IDE... /

Srbiji u pomoć s naftom priskače Mađarska, čiji se ministar vanjskih poslova građanima obratio na društvenim mrežama, s dramatičnom glazbom u pozadini. Mađarski ministar vanjskih poslova objavio je da "stoje uz njihove prijatelje iz Srbije" te da mogu računati na MOL-ove povećane isporuke. Ali dodaje da MOL ne može u potpunosti nadomjestiti količine koje, zbog sankcija Naftnoj industriji Srbije, više ne stižu iz JANAF-a. Situaciju je danas komentirao i hrvatski premijer, pa i dio u kojem je srpski predsjednik Vučić ironično rekao da je spreman kupiti hrvatske kompanije za 50 posto višu cijenu nego što bi Hrvatska dala za njihov NIS. Više o naftnom ratu pogledajte u prilogu