Bijela kuća zavijena u crno, Trump nije dobio Nobela za mir! Sve je otišlo u Venezuelu...

Nikad iščekivaniji Nobel za mir – jer je za njega bio nominiran američki predsjednik Donald Trump. Najprestižnija nagrada na svijetu otišla je u ruke venezuelanske oporbene političarke Maríe Corine Machado.

Predsjednik Odbora za dodjelu Nobelove nagrade za mir Jørgen Watne Frydnes rekao je: „Ona prima Nobelovu nagradu za mir za svoj neumoran rad na promicanju demokratskih prava za narod Venezuele i za svoju borbu za postizanje pravednog i mirnog prijelaza iz diktature u demokraciju.”

Machado, 57-godišnjakinja, simbol je liberalne borbe protiv režima i najglasnija kritičarka venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Poziva na obnovu demokracije u zemlji razorenoj korupcijom, inflacijom i političkim progonom. I sama je u bijegu više od godinu dana – a nagađa se da, baš zbog straha, po nagradu neće doći.

María Corina Machado, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025., kratko je izjavila: „Nemam riječi. Pa, puno vam hvala, ali nadam se da razumijete da je ovo pokret. Ovo je postignuće cijelog društva, ja sam samo jedna. Sigurno ovo ne zaslužujem. O, moj Bože.”

Trump se nadao

Trump se nadao Nobelu zbog mira u Gazi, a tvrdio je da je riješio osam sukoba, iako su mu mnogi zamjerili prijetnje da će oduzeti Grenland Danskoj silom. Bijela kuća na društvenim mrežama kritizirala je norveški odbor i poručila kako američki predsjednik ima srce humanitarca. Trump se još nije oglasio, ali uskoro se sprema u Izrael, gdje je poljoprivrednik njemu u čast preorao njivu.

Donald Trump, predsjednik SAD-a, rekao je: „Zamolili su me da govorim u Knesetu, izraelskom parlamentu. Pristao sam. Ako žele, učinit ću to. Prvi put će neki predsjednik to učiniti, što sve to čini vrlo zanimljivim, zar ne?”

Zanimljivo je da se na temu Trumpa i Nobela oglasio i ruski predsjednik Vladimir Putin. „Ne znam je li sadašnji američki predsjednik zaslužio Nobelovu nagradu. Ali, on zaista čini puno kako bi riješio složene krize koje traju godinama, čak i desetljećima,” rekao je Putin.

A iz norveškog odbora, koji dodjeljuje Nobela, Trumpu su poručili – više sreće iduće godine. Jørgen Watne Frydnes, predsjednik Odbora za dodjelu Nobelove nagrade za mir, izjavio je: „Ako bude nominiran, onda će se razmotriti, ali vrijeme će pokazati.”

Trump, pak, planira to dobro iskoristiti – Bijela kuća je poručila kako on širi mir, zaustavlja ratove i spašava živote.