Okrugli stol o mentalnom zdravlju ogolio stare istine: 'Vratimo se prirodi, društvu i prijateljima'

'MEDIJI I MENTALNO ZDRAVLJE'

U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Zagrebu je održan okrugli stol “Mediji i mentalno zdravlje”, u sklopu prve konferencije za stručnjake mentalnog zdravlja.

Sudionici su razgovarali o tome koliko mediji utječu na naše mentalno zdravlje, ali i kako mogu pomoći u njegovoj promociji. Konferencija traje do 12. listopada i donosi niz predavanja i rasprava posvećenih unapređenju mentalnog zdravlja.

Domagoj Jakopović Ribafish smatra kako se trebamo vratiti korijenima. "Naša zajednička poruka je da se svi više trebamo okrenuti prirodi, društvu i prijateljima. Više raditi na sebi i biti manje na društevnim mrežama, a puno više jedni s drugima, veseliti se sitnicama i uživati u ovom životu najviše što možemo", kazao je. Više doznajte u videu.