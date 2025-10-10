'MEDIJI I MENTALNO ZDRAVLJE' /

Okrugli stol o mentalnom zdravlju ogolio stare istine: 'Vratimo se prirodi, društvu i prijateljima'

U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Zagrebu je održan okrugli stol “Mediji i mentalno zdravlje”, u sklopu prve konferencije za stručnjake mentalnog zdravlja.

Sudionici su razgovarali o tome koliko mediji utječu na naše mentalno zdravlje, ali i kako mogu pomoći u njegovoj promociji. Konferencija traje do 12. listopada i donosi niz predavanja i rasprava posvećenih unapređenju mentalnog zdravlja.

Domagoj Jakopović Ribafish smatra kako se trebamo vratiti korijenima. "Naša zajednička poruka je da se svi više trebamo okrenuti prirodi, društvu i prijateljima. Više raditi na sebi i biti manje na društevnim mrežama, a puno više jedni s drugima, veseliti se sitnicama i uživati u ovom životu najviše što možemo", kazao je. Više doznajte u videu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.10.2025.
17:14
RTL Danas
Mentalno ZdravljeMedijiDomagoj Jakopović Ribafish
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx