KERUM NAJAVIO REVIZIJU /

Više od 100.00 eura potrošeno na namještaj u Splitu: Tko je kriv?

U Splitu je više od 100 tisuća eura potrošeno na namještaj i rasvjetna tijela u upravnoj zgradi tvrtke Žnjan. Dok se utvrđuje tko je to odobrio, novi predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Željko Kerum najavljuje reviziju. 

Više od 100 tisuća eura potrošeno je na namještaj i rasvjetna tijela u upravnoj zgradi tvrtke Žnjan na novouređenom platou. I dok se utvrđuje tko je toliko troškovnik odobrio, novi predsjednik nadzornog odbora tvrtke Žnjan - Željko Kerum najavljuje reviziju zbog trošenja novca u tom projektu.

9.10.2025.
22:24
RTL Danas
