Više od 100.00 eura potrošeno na namještaj u Splitu: Tko je kriv?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KERUM NAJAVIO REVIZIJU /

U Splitu je više od 100 tisuća eura potrošeno na namještaj i rasvjetna tijela u upravnoj zgradi tvrtke Žnjan. Dok se utvrđuje tko je to odobrio, novi predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Željko Kerum najavljuje reviziju.

Više od 100 tisuća eura potrošeno je na namještaj i rasvjetna tijela u upravnoj zgradi tvrtke Žnjan na novouređenom platou. I dok se utvrđuje tko je toliko troškovnik odobrio, novi predsjednik nadzornog odbora tvrtke Žnjan - Željko Kerum najavljuje reviziju zbog trošenja novca u tom projektu.

Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Dragane Eterović