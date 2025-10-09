DOM MAMUTA /

Kremenko dobio konkurenciju, pogledajte hit javljanje našeg reportera: 'Wilma, I'm home'

Na istoku Hrvatske počinje neobičan festival. U čast mamuta i ledenog doba, peti Mamut fest u naselju Mohovo pokraj Iloka. Sve se događa na mjestu gdje su pronađeni vrijedni fosili mamuta i drugih prapovijesnih životinja, i mjestu gdje još traju arheološka istraživanja. 

Festival spaja edukaciju, zabavu, gastronomiju i glazbu, a sve u znaku povijesti. I to već petu godinu zaredom, a najviše pozornosti privlači neobična utrka.

U Dolini mamuta je i reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek u zanimljivom pretpovijesnom vozilu. Za razliku od originalnog koje je kameno, ovaj je drveno. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
9.10.2025.
20:28
RTL Danas
MamutLedeno DobaUtrkaSlavonija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx