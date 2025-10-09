Šušnjar odgovorio sarkastičnom Vučiću: 'Ovo je ozbiljan problem za Srbiju!'

Hrvatska je prestala slati naftu u Srbiju. Iako se očekivalo da će primjena američkih sankcija biti odgođena po sedmi put, stupile su na snagu Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu.

JANAF je s NIS-om imao ugovor o transportu do 10 milijuna tona sirove nafte do kraja 2026. godine, a prema ranijim podacima taj posao je godišnje donosio Hrvatskoj kompaniji oko 40 milijuna eura prihoda. Iz JANAF-a kažu kako su se pripremali za ovakav scenarij.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić reagirao je na ponudu našeg ministra gospodarstva Ante Šušnjara koji je ponudio kupnju srpske naftne industrije.

Samo za RTL Danas, ministar Ante Šušnjar mu je popodne je odgovorio na sarkazam o kupnji HEP-a i JANAF-a.

"HEP i JANAF nisu u vlasničkim problemima kao što je NIS. Nisu pod sankcijama i to im nije potrebno. Pružili smo ruku kao rješenje koje funkcionira već 40 godina, u poslovnoj simbiozi JANAF-a i NIS-a. Kao mogućnost da JANAF kupi udjele u srpskom NISU-u, da se riješi sankcija i nastavi sigurno opskrbljivati tamošnje građane i ekonomiju naftnim proizvodima", kazao je Šušnjar.

Nazvao je to "prijateljskom ponudom" koja je usmjerena rješavanju problema.

Reakcija ministra

"Ne bih tako benevolentno pristupao problemu. Ako to njima treba za njihove unutarnjopolitičke potrebe, razumijem, ali ovo nije maleni problem već ozbiljan za Srbiju i njihove građane", dodao je.

Šušnjar je još naglasio da JANAF nikad ne bi imao pretenzije za preuzimanje maloprodajnog tržišta u Srbiji, ili gašenje rafinerije u Pančevu, koja je JANAF-ov partner već dugo godina. "Dapače, u interesu je da ta rafinerija što dulje radi i sa što većim količinama. Bili smo svjedoci kako neki strateški partneri gase rafinerije, ali to nikad ne bi bio interes JANAF-a niti bi to činio", poručuje ministar gospodarstva.

Najavio je da će napraviti sve što je potrebno da pomognu u rješavanju njihovog velikog problema, a dijelom i problema JANAF-a koji ostaje bez vrijednog klijenta.

Podsjetimo, Vučić je ranije negativno reagirao na ispruženu ruku Hrvatske i najavu Šušnjara da je Hrvatska spremna ući u vlasničku strukturu NIS-a.

Ako Hrvatska želi NIS, Srbija, kaže Vučić, želi sve ostalo.

"Hrvatska je zainteresirana da kupi NIS – hvala im na tome. Evo, službeno ih obavještavam – mi smo zainteresirani da kupimo HEP, JANAF, zainteresirani smo da kupimo sve", poručio je i dodao: "Nema te Amerike, Kine, Njemačke – nitko na svijetu im neće ponuditi, mi ćemo dati 20, ma 50 posto više novca za HEP, dajemo nego bilo koji drugi ponuditelj na svijetu, samo da to imaju u vidu i da zabilježe", oštro je kazao srpski predsjednik.