Vučić šokiran u 6 ujutro, obratio se naciji: 'Ovo će pogoditi svakog građanina Srbije'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izvanrednom obraćanju javnosti u četvrtak rekao je da srpska rafinerija bez bez dodatnog dotoka nafte može raditi do 1. studenog, poslije toga teško.

"Jutros u 6 sati SAD uvelo je sankcije, stupile su na snagu sankcije protiv Naftne industrije Srbije (NIS), to je loša vijest za našu zemlju, očekivana. Ono što je najvažnije je da građani Srbije razumiju da ovo nije upereno protiv pojedinca, nekog državnog aparata, da je ovo nešto što će pogoditi svakog građanina naše zemlje. Moramo biti ujedinjeni i pronalaziti najbolja rješenja. NIS je privatiziran 2008. godine, neki su donijeli odluku da je u tom trenutku potreban keš i odrekli se nečega što je bio značajan resurs, a to je NIS. U međuvremenu smo dobili ruskog pouzdanog partnera, obavljao je svoj postao. Svojevremeno dok je država bila siromašnija punio se budžet sa oko 15 posto, sada sa oko 9 posto jer je država ojačala, pa se smanjuju prihodi u budžetu Srbije od NIS-a. Mi kao zemlja koja baštini vladavinu prava i nije se hvalila otimačinom, ne možemo s radošću pristati na modele otimanja kapitala ili nečije imovine. To je naša odluka", rekao je Vučić.

'Suočit ćemo se s bezbrojnim problemima'

"Nemoguće je sve i zapisati, iako sam se trudio da najveći dio toga zapišem. Zahvalan sam građanima Srbije što su dobro razumjeli kolika je odgovornost države. Osigurali smo sve što smo mogli osigurati, ali usprkos tome suočit ćemo se sad s bezbrojnim problemima. Ne brojnim nego bezbrojnim", rekao je Vučić.

Rekao je da nastavljaju razgovore s američkim partnerima, kao i s ruskim ambasadorom. "Sva skladišta smo prepunili, sve što je trebalo osigurati - osigurali smo i usprkos svemu tome suočit ćemo se s bezbrojnim problemima", rekao je srbijanski predsjednik.

'Hrvati su najavili da su prekinuli dotok nafte'

Osvrnuo se i na Hrvatsku.

"Hrvati su najavili, kao što sam rekao, da su prekinuli dotok nafte. Rafinerija bez dodatnog dotoka nafte može da radi do 1. studenog, poslije toga izuzetno teško. To počinje praviti poslije probleme s derivatima. U rezervi imamo dovoljno, naše su rezerve pune. Imamo 342 tisuća tona dizela, više od 66 tisuća tona benzina, što se mazuta tiče, u EPS ga ima za godinu dana, u toplanama negdje ga ima dovoljno, negdje nema ali osigurat ćemo mazuta dovoljno", rekao je Vučić.

"Što se goriva tiče, do Nove godine, garantiramo, nema problema ni za koga. Što se tiče derivata, benzina, dizela, bezolovnog, mazuta, svega imamo dovoljno, skladišta su nam prepunjena, nemamo više gdje stavljati. Ali kad krene potrošnja derivata, onda moramo vidjeti što ćemo. Hoćemo li i kako uvoziti naftu, kako će rafinerija nastaviti raditi", kazao je Vučić.

Hrvatska je spremna kupiti NIS?

Podsjetimo, hrvatski mninistar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u četvrtak da je Hrvatska spremna preuzeti Naftnu industriju Srbije (NIS) ako bi to pomoglo stabilizaciji situacije nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije toj srbijanskoj kompaniji u većinskom ruskom vlasništvu.

"Ako je to rješenje, Hrvatska je spremna kupiti NIS. Naša ruka je ispružena", rekao je Šušnjar u četvrtak, komentirajući prekid transporta nafte prema Srbiji nakon isteka američke licence. Potvrdio je i da JANAF više ne transportira sirovu naftu prema NIS-u.

