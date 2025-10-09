Iznenađujuća izjava ministra Šušnjara: 'Hrvatska je spremna kupiti NIS!'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u četvrtak da je Hrvatska spremna preuzeti Naftnu industriju Srbije (NIS) ako bi to pomoglo stabilizaciji situacije nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije toj srbijanskoj kompaniji u većinskom ruskom vlasništvu.

"Ako je to rješenje, Hrvatska je spremna kupiti NIS. Naša ruka je ispružena", rekao je Šušnjar u četvrtak, komentirajući prekid transporta nafte prema Srbiji nakon isteka američke licence. Potvrdio je i da JANAF više ne transportira sirovu naftu prema NIS-u., iako JANAF ima licencu da može transportirati naftu do 15. listopada.

"Moje informacije govore da je sve što je bilo u terminalima i cjevovodu već prevezeno, što znači da nema više transporta nafte prema Srbiji", naveo je Šušnjar. Dodao je da bi eventualno preuzimanje NIS-a bilo korisno i za regiju.

"To bi značajno olakšalo poziciju Srbije i Hrvatske, a i Bosne i Hercegovine, jer se iz rafinerije u Pančevu opskrbljuje oko 20 posto tržišta derivata u BiH", izjavio je ministar.

Zbog ove situacije tvrdi da JANAF neće imati gubitke, nego "izmaklu dobit" te da se već radi na diversifikaciji poslovanja kao bi nadomjestili taj posao. Odbacio je i tvrdnje da bi se mogao ugroziti položaj Hrvatske u opskrbi naftom prema Mađarskoj i Slovačkoj.

"Ne, zato što Republika Hrvatska, Europska unija i predsjednik SAD-a Donald Trump upozoravaju da se ruska nafta ne treba uvoziti. Kao lojalni partner NATO-a i EU-a uložili smo značajna sredstva u infrastrukturu i spremni smo isporučiti dovoljne količine nafte Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji kada to okolnosti dopuste", rekao je ministar.

Dodao je i da će uskoro završiti modernizacija rafinerije u Rijeci pa bi se mogli povećati kapaciteti prerade i pomoći susjednim zemljama u stabilizaciji opskrbe energentima.

POGLEDAJTE VIDEO Šef Janafa: 'Zbog ruskog popusta na naftu MOL na godinu zarađuje milijardu dolara'