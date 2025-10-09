Šušnjar za RTL Danas ekskluzivno odgovorio Vučiću

'NAFTNI RAT' /

Hrvatska je prestala slati naftu u Srbiju. Iako se očekivalo da će primjena američkih sankcija biti odgođena po sedmi put, stupile su na snagu Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić reagirao je na ponudu našeg ministra gospodarstva Ante Šušnjara koji je ponudio kupnju srpske naftne industrije.

Samo za RTL Danas, ministar Ante Šušnjar mu je popodne je odgovorio na sarkazam o kupnji HEP-a i JANAF-a.