Odvjetnica Gabrijele Žalac: 'Ona je majka malodobnog djeteta... Trenira se strogoća'

'JAKO SAM IZNENAĐENA'

Bivšoj ministrici Gabrijeli Žalac odbijen je zahtjev za odgodom odlaska u zatvor. Mjesec dana odgode tražila je zbog poslovnih razloga.

Žalac će se žaliti na odbijenicu Županijskog suda u Vukovaru, a ako je i izvanraspravno vijeće odbije, sudac će je obavijestiti o novom datumu odsluženja kazne.

Riječ je o presudi u aferi Softver gdje je bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova osuđena na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo, kojem je bila na čelu.

Uz aferu Softver, Žalac je osuđena i na 7 mjeseci zatvora, jer je potrošila oko 10 tisuća eura javnog novca na proslavu rođendana i druge privatne troškove.

"Ona je majka malodobnog djeteta i određene stvari mora napraviti. Njoj je kazna zavora dvije godine, mora ipak nešto obaviti. Tražena je minimalna odgoda za pripremu posla i sređivanje stvari u obitelji. Jako sam iznenađena. Mislim da se treira strogoća potpuno krivo", rekla je njezina odvjetnica Jadranka Sloković.