Jeste li znali ovo? Krčki biskup za RTL Danas otkrio uspomenu s papom Lavom iz 2015. godine

Biskupi i brojni vjernici iz Hrvatske sudjelovali su na hodočašću u Vatikan, gdje su imali priliku vidjeti papu Lava XIV. O dojmovima nakon susreta s papom za RTL Danas govorio je krčki biskup Ivica Petanjak.

Krčki biskup kazao je kako je uspio podsjetiti papu na zajedničko školovanje. „Ne možete dugo govoriti jer nas je jako puno. Ja sam mu samo zahvalio što je došao i rekao sam mu da smo bili u školi novih biskupa 2015. godine. U isto vrijeme on je ređen za biskupa u prosincu, a ja u ožujku, tako da smo se našli zajedno.“

Biskup je istaknuo kako je papa ponovno pozdravio hrvatske hodočasnike, što za njega i sve prisutne ima veliko značenje. „Ne znam jeste li malo jučer i danas hodali po Rimu, kamo god se okrenete, čuje se hrvatski jezik. Ljudi se pozdravljaju sa svih strana, i to nam je vrlo važno.“

'Papa je uvijek bio s nama'

„U svim našim trenucima u povijesti, i u teškim trenucima, papa je uvijek bio s nama, na našoj strani. I to ljudi prepoznaju. Na tome smo mu zahvalni“, rekao je biskup Petanjak.

Dodao je da su mnogi, osobito mladi, prvi put sudjelovali u ovakvom događaju. „Bio sam na studiju u Rimu prije 20 godina i nikada nisam vidio Rim ovako pun kao ovih dana. Osjeća se taj duh jubileja, ozračje slavlja i veselja. Vjerujem da je svatko tko je došao radostan i oduševljen.“

Govoreći o Papinim porukama, biskup Petanjak istaknuo je da su one bile „vrlo lijepe i ohrabrujuće“. „Podsjetio nas je na naše kršćanske korijene i pozvao da ostanemo vjerni tim svojim korijenima“, kazao je. Jedno od najvećih iznenađenja za biskupe bio je Papin neočekivani dolazak među vjernike.

„Očekivali smo da će doći od Bazilike Svetog Petra i mahnuti rukom, ali nismo očekivali da će proći s papamobilom i doći baš u svaki kut da pozdravi vjernike. To je našim ljudima jako puno značilo.“

Na današnjoj audijenciji bilo je nešto manje hrvatskih vjernika nego dan ranije. „Mnogi su smješteni jako daleko, neki i 150 kilometara od Rima, pa su se jučer vraćali kasno navečer. Zato ih danas mnogi nisu došli jer žele vidjeti i druga sveta mjesta. Ali i danas je bila značajna prisutnost hrvatskih vjernika na Trgu svetog Petra“, rekao je biskup.

Na kraju razgovora biskup Petanjak zahvalio je svima koji su sudjelovali u hodočašću i poručio da će „dani provedeni u Vatikanu ostati u trajnom sjećanju hrvatskih vjernika“.