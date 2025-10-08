Bili smo s vjernicima u Vatikanu: 'Kad smo mi mogli trajektom, može i on avionom u Hrvatsku'

HRVATI DOŠLI PAPI /

Nastavlja se nacionalno hodočašće gotovo deset tisuća hrvatskih vjernika u Rim. Nakon što ih je sinoć papa Lav XIV pozdravio te održao molitvu, danas im se na Trgu svetog Petra ponovno obratio na općoj audijenciji. Osim hrvatskih hodočasnika, na njoj su sudjelovali i vjernici iz cijelog svijeta. Evo nove Papine poruke Hrvatima:

"S velikom radošću pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, osobito one pridošle iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prigodom nacionalnog hodočašća u Jubilejskoj godini, u pratnji svojih biskupa. Braćo i sestre, kao hodočasnici nade došli ste u Rim potvrditi svoju vjeru na grobovima Apostola. Ponosni na vašu povijest i učvršćeni u vjernosti Crkvi i Petrovome Nasljedniku, nosite dalje primljeno blago."

Čekajući ulazak u baziliku razgovarali smo s gospodinom Vedranom s Pelješca. "Drago mi je da nam se obratio jedan papa iz Amerike. Ja se nadam da će doći u Hrvatsku. Zašto ne bi došao, nismo daleko. Kad smo mi mogli priko mora trajektom, mogao bi i on avionom", kazao je. Više doznajte u javljanju Kristine Čirjak.