Ugostitelji trljaju ruke, imaju i zašto: A turisti? 'Skuplje je nego kod nas u Kanadi!'

Nakon što su dva tjedna uživali u Hrvatskoj na medenom mjesecu, par iz SAD-a vraća se kući, no već razmišljaju o povratku u našu zemlju.

"Definitivno bi se vratili i to za vrijeme ljeta, da više uživamo u suncu, ali da, definitivno bismo se vratili", poručuje Morgan iz San Diega.

A dio turista bira posezonu baš zbog toga što su vrućine gotove, poput Kanađanke Liz. "Predivno je, radujemo se posjetiti otoke izletničkim brodovima", poručuje.

Gužve smo zatekli na splitskoj Rivi kao da sezona i dalje traje. Da je ljeto gotovo odaju jedino jakne i dugi rukavi. A da je posezona najuspješnija do sad, pokazuju i preliminarni podaci Hrvatske turističke zajednice. U rujnu je ostvareno 2,5 milijuna dolazaka i gotovo 14 milijuna noćenja, što je u odnosu na lani rast pet posto i u dolascima, ali i u noćenjima.

"Sam 9 mjesec je znatno bolji i to nas raduje, upravo idemo onim smjerom da se smanji pritisak na glavni dio turističke sezone a da se pokuša povećati broj gostiju u pred i post sezoni", naglašava predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK Boris Žgomba.

Da je to smjer kojim Hrvatska mora ići, smatraju i ugostitelji.

