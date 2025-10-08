STIŽE UDAR? /

Kutija cigareta uskoro čak 7,5 eura? Odmah se javili iz HUP-a: 'To bi ih ozbiljno ugrozilo'

Hoće li kutija cigareta uskoro koštati 7 i pol eura? Europska Komisija predložila je povećanje troparina za čak 73%, što bi značilo drastično povećanje poskupljenje cigareta.

To bi ozbiljno ugrozilo hrvatsku duhansku industriju i potaknulo bujanje crnog tržišta, bune se u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Jer, duhan se uzgaja u Slavoniji, cigarete proizvode u Istri, cijela industrija zapošljava 10 tisuća ljudi i proizvodi 6 posto europskog duhana.

Pa se ta industrija ne može tretirati kao diljem Europske unije, kažu poslodavci. Misle da bi proračun izgubio 24% prihoda a kupci se okrenuli susjednim zemljama ili crnom tržištu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.10.2025.
11:29
RTL Direkt
CijeneCigareteCijene Cigareta
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx