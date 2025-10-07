Zavadlav heroj i žrtva? Psiholozi objašnjavaju fenomen simpatije prema trostrukom ubojici

'IZLAZI NA SLOBODU' /

'Zoran Milanović pomilovao Filipa Zavadlava', 'Zavadlav izlazi na slobodu' - možda ste ovih dana naišli na članke ovakvog sadržaja, koji imaju na tisuće lajkova, makar se radi o najobičnijim neistinitim glupostima.

S druge strane, u na društvenim mrežama ljudi komentiraju da treba pisati peticiju da se momak pusti, da ga treba pomilovati, on je heroj, žrtva, spasio je više djece nego cijela policija. Mnogi u Hrvatskoj tako slave Filipa Zavadlava, trostrukog ubojicu kojem je Visoki kazneni sud nedavno smanjio kaznu od 40 godina zatvora na 35. Naša reporterka Sara Jurica razgovarala je o tome s novinarima i psiholozima koji slučaj prate od početka, više pogledajte u prilogu