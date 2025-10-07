Stiže li nam zaista ledena zima kakva je nekoć bila? Evo što kaže ugledni klimatolog

'VRAĆA SE LA NINA' /

Stiže nam jaka i hladna zima, puno snijega i veliki minusi: vraća nam se zima kakva je bila nekada. Sigurno ste danas pročitali veliku prognozu koju je objavio Severe Weather Europe. Koja tumači da se ove godine vraća La Nina koja donosi hladnije vrijeme.

Ali mi vas ipak nismo htjeli samo tako prepadati, nego smo mišljenje o toj prognozi pitali hrvatske klimatologe. A naša Ida Balen zaputila se put Gorskog Kotara, gdje je prvi snijeg doista pao ranije nego inače.

"Prerano je, jer još mislimo neke stvari obavit, a ne znamo da li ćemo uspjet. Ali nadam se da to neće bit sad za dugo", govori nam Ana Štimac iz Begovog Razdolja.

'U jednu ruku smo nanjušili snijeg'

Nije prvi put da je snijeg pao ovako rano. Padalo je i usred ljeta, ali prije puno godina, nekih dvadesetak. A baš negdje u to vrijeme Franjo je postao motritelj DHMZ-a. Svaki dan, nekoliko puta, očitava temperaturu u Delnicama. Jučer zima, danas opet rana jesen. U vrtu mu je povrće, a snijeg je uništio paprike.

"A jeste nanjušili taj snijeg? Joj, znaš šta. U jednu ruku smo ga nanjušili. Nekad je tako bilo, ali sad, ne znam kako da kažem, otkad se ti klimatski uvjeti mijenjaju onda se dogodilo i to da je počela ranije hladnoća, jedan udar sa sjevera, al to će sad prestat - potrajat će jedno tjedan, tjedan i pol vjerojatno dobro vrijeme", navodi Franjo Crnković.

'Vraća se La Nina, ali klasične zime se više ne mogu vratiti'

Severe Weather Europe u detaljnoj prognozi za zimu kaže da nas čeka velika hladnoća i puno snijega. Može li se tome vjerovati pitali smo klimatologa Branka Grisogona koji kaže da je točno da se ove godine vraća La Nina, koja može donijeti hladnije vrijeme.

"La Nina je protufaza od El Nina, El Nino u prosjeku zagrijava klimatski sustav, a La Nina u prosjeku zahlađuje i to je, ajmo reć, normalnija faza južne oscilacije povezana s ćelijom i dolazi s Pacifika, međutim ova La Nina neće biti toliko intenzivna, nego već sad se pokazuje da je prilično meka i razmazana. Klasične zime se više ne mogu vratit na način kao što smo ih prije imali, one mogu postat privremeno i lokalno intenzivnije, zbog brzih promjena vremena, ali u biti mi idemo u daljnje zatopljenje. Dakle, moguće je da će ova zima bit hladnija nego zadnje dvije zime, ali trend se nastavlja", navodi Grisogono.

U Delnicama su već na sve navikli. Drva su spremna odavno, a jučer je odrađen i prvi snježni trening. Još nema ni boja jeseni, lišće na drveću je zeleno, kao da se zima ubacila u ljeto. Ili jesen.. koje je godišnje doba, teško je reći.