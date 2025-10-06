Kao požar širi se 'osvetnička štednja': Jesu li Hrvati spremni na to?

'HODAO SAM KAO BALERINA' /
Devet mjeseci prošlo je od hrvatske „pobune protiv visokih cijena“, kada su kupci bojkotirali trgovačke lance nekupovanjem. Eurostat potvrđuje da nam je hrana opet skuplja nego u Njemačkoj, Austriji i Italiji. Državni zavod za statistiku navodi da smo pri vrhu inflacije u eurozoni, a hrana je u šest godina poskupjela čak 50 posto.
Zato bi vas mogao zanimati novi trend upravljanja kućnim budžetom – pojavila se osvetnička štednja, koja se kao virus širi društvenim mrežama. Izazov „Ne troši“ potiče ljude da kupuju samo najosnovnije i da ne troše na restorane, kavu u kafiću, slatkiše i novu odjeću.
